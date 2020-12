Kirchen/Almelo

Jugend-Fußballturnier auf dem Kirchener Molzberg an Pfingsten 2006 kurz vor der Heim-WM: Ein gewisser Marco Rente, der an diesem Tag die Auszeichnung für den besten Spieler der F-Jugend-Konkurrenz erhält, träumt wie so viele andere Nachwuchskicker auch von der großen Karriere. Heute, gut 14 Jahre später, hat der gebürtige Kirchener diesen Schritt geschafft.