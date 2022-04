In der Fußball-Kreisliga B2 Westerwald/Sieg wird in der kommenden Saison ein Platz frei. Das liegt nicht etwa daran, dass ein Verein seine Mannschaft zurückzieht, sondern hat damit zu tun, dass sich zwei B2-Klubs zusammentun, um den Spielbetrieb auf Dauer aufrechterhalten zu können. Diesen Entschluss besigelten am Donnerstag der HC Harbach und der 1. FC Offhausen-Herkersdorf, die ab der kommenden Spielzeit als SG Harbach/Offhausen-Herkersdorf antreten werden.