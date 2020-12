Herschbach

Am Samstag entscheidet sich, ob die SG Herschbach/Girkenroth/Salz in der kommenden Fußballsaison weiter in der Kreisliga B 1 Westerwald/Sieg spielen muss oder doch noch an der Seite der SG Nauroth/Mörlen/Norken ins Oberhaus des Kreises aufsteigen darf. Im Rahmen der Präsidiumssitzung (ab 10 Uhr) beschäftigen sich die Verantwortlichen des Fußballverbandes Rheinland (FVR) mit der Beschwerde der Spielgemeinschaft.