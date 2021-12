Ein wichtiger Baustein für eine erfolgreiche Jugendarbeit ist, dass man sich gerade in diesem Bereich immer weiter fortbildet, um somit ein altersgerechtes Kinder- beziehungsweise Jugendtraining anbieten zu können. Gerade in den Anfängen des Sports entscheidet sich, ob es gelingt, den Kindern und Jugendlichen Spaß an Bewegung zu vermitteln.