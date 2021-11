Für Waffenschmidt geht's um mehr als um Ergebnisse – Sonntag kommt Herdorf

Für Andreas Waffenschmidt ist der SV Niederfischbach mehr als die Leitung der Trainingseinheiten mit der 1. Mannschaft unter der Woche und die Partien am Wochenende. Er trägt seit Saisonbeginn nicht nur als Trainer die Verantwortung beim Westerwald/Sieg-A-Ligisten, sondern schaut auch über den Tellerrand hinaus und unterstützt den neuen Vereinsvorstand. „Ich bin schon immer ein vereinsdenkender Mensch. Sonst wäre ich in der Vergangenheit auch nicht so lange den Klubs treu geblieben“, sagt der 51-Jährige.