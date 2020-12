Friesenhagen

Die DJK Friesenhagen geht im vierten Jahr von Trainer Maik Greb in ihre zweite Kreisliga-A-Saison. Nachdem Greb das Team in der C-Klasse übernommen hatte, schloss man die vergangene Saison erstmals nicht als Meister ab, was der Trainer aber gut verkraften konnte: „Mit der ersten Saison in der A-Klasse waren wir hochzufrieden. Alpenrod war ein bisschen besser und ist verdient aufgestiegen.“