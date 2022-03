Die knifflige Situation des VfL: Warum Hamm eine Corona-Absage des Lautzert-Spiels nicht geholfen hätte

Der VfL Hamm stand am vergangenen Sonntag bei seinem Auswärtsspiel in der Fußball-Kreisliga A Westerwald/Sieg gegen die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod nach rund einer halben Stunde nur noch mit sechs Mann auf dem Spielfeld. Weil das Regelwerk besagt, dass ein Spielabbruch erfolgt, wenn sich die Mannschaftsstärke eines Teams aufgrund von Platzverweisen oder Verletzungen auf weniger als sieben Spieler verringert hat, blieb Schiedsrichter Birol Koyun also keine andere Wahl, als dem Treiben ein Ende zu setzen.