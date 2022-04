Wer in den nächsten Tagen Kreisliga-Fußball sucht, kommt in der A-Klasse Westerwald/Sieg mit Ausnahme des Karfreitags von heute an mehr als eine Woche lang jeden Tag auf seine Kosten. Wir blicken voraus auf die Partien mit AK-Beteiligung, die bis einschließlich Ostermontag anstehen.