Betzdorf/Grünebach Dank Spielgemeinschaft: SV Bruche kehrt in den Spielbetrieb zurück Der 1. FC Grünebach und der SV Betzdorf-Bruche machen in der kommenden Fußballsaison gemeinsame Sache und werden als Spielgemeinschaft in der Westerwald/Sieg-Kreisliga C antreten. Das ist offenbar das Ergebnis einer gezielten Suche des SV nach einem Partnerverein, um künftig überhaupt eine Mannschaft stellen zu können.