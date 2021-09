288 Bundesligaspiele, DFB-Pokal-Sieger 1989, Uefa-Cup-Finalist 1993, Deutscher Meister 1994/95 und 1995/96: Die Erfolge von Günter „Kutte“ Kutowski im Trikot von Borussia Dortmund waren groß. Heute ist der ehemalige Defensivspieler Teamchef der Dortmunder Traditionsmannschaft und führt das Team auch an, wenn die Schwarz-Gelben am Samstag ab 16.30 Uhr in Salz auf die Schwarz-Weißen des Teams SV Salz & Friends treffen.