Theo Brenner – dieser Name ist vielen im Westerwald und im Siegerland ein Begriff. 30 Jahre lang war der Mann ununterbrochen als Trainer tätig, bis am Ende des Engagements bei der SG Malberg erstmals eine Pause folgte. Die aber dauert nun schon sieben Jahre an. Was also ist aus einem geworden, den der Fußball über Jahrzehnte hinweg prägte? Unser Redakteur hat ihn gefragt.