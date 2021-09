Eine ansprechende Kulisse verfolgte am Samstagnachmittag ein besonderes Fußballspiel auf dem sehenswerten Sportgelände in Salz: Zum 75-jährigen Bestehen des SV Schwarz-Weiß Salz gastierte die Traditionself des achtmaligen Deutschen Meisters Borussia Dortmund auf dem schmucken Rasen und gewann nach ausgeglichener erster Hälfte am Ende mit 7:3 (3:3). Der gute Zweck kam auch nicht zu kurz: Für die Flutopfer im Ahrtal kamen insgesamt 1100 Euro zusammen.