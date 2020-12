Harbach

SV, VfB, VfL, FV, FC, TuS – in welcher Spielklasse man sich im deutschen Fußball auch umschaut, die Auswahl an „Vornamen“, mit denen die Mannschaften ausgestattet sind, hält sich in Grenzen. Weil es immer weniger Vereine gibt, die eigenständig am Spielbetrieb teilnehmen, steht dabei vor allem die „SG“ ganz hoch im Kurs. Selten tanzt mal einer aus der Reihe – so wie der HC Harbach. Ob da etwa ein Hockeyclub nebenbei noch eine Fußball-Abteilung am Laufen hat? Wohl eher nicht.