Gut ein Drittel der Saison ist in der der Fußball-Kreisliga B2 Westerwald/Sieg absolviert, und die ungeschlagene Reserve der SG Neitersen/Altenkirchen führt die Tabelle mit vier Punkten Vorsprung an. Am Tabellenende hat die SG Niederhausen-Niedererbach nach einem schwachen Saisonstart deutlich Boden gut gemacht und sich ins Mittelfeld abgesetzt.