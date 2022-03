Der Heimvorteil wirkt sich in den ersten Begegnungen des Jahres in der Kreisliga B 2 Westerwald/Sieg offensichtlich besonders aus. Diesen bereits in den Vorwochen aufgekommenen Trend setzten der HC Harbach und die SG Mittelhof/Niederhövels am Sonntag fort. In fünf bislang absolvierten Nachholpartien in 2022 behauptete sich viermal die Heimmanschhaft.