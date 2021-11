Die SG Neitersen II ist einen Spieltag vor dem Ende der Hinrunde souveräner Herbstmeister der Kreisliga B2 Westerwald/Sieg. Mit acht Punkten Vorsprung kann die Rheinlandliga-Reserve also entspannt in das Spitzenspiel mit Verfolger SG Honigsessen am kommenden Sonntag gehen.