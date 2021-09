In der Kreisliga B2 Westerwald/Sieg bleiben die Rheindlandliga-Reserven des VfB Wissen und der SG Neitersen punktgleich an der Spitze, da sie sich die Zähler im direkten Duell teilten. Ein Dilemma, das in der Form nicht oft vorkommt, erlebte der gut in die Saison gestartete HC Harbach bei der 0:14-Klatsche in Honigsessen.