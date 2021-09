Dass die SG Neitersen/Altenkirchen II auch nach dem sechsten Spieltag Tabellenführer der Kreisliga B2 Westerwald/Sieg sein würde, stand bereits am Samstagnachmittag fest. Denn schon einen Tag vor der Konkurrenz gewannen sie ihre Auswärtsspiel gegen den 1. FC Offhausen. Die SG Bruchertseifen/Eichelhardt als ärgster Verfolger zog am Sonntag nach. Am kommenden Spieltag steht sich das Spitzenduo im direkten Duell gegenüber.