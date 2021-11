B2: Als Mittelhof auf 3:1 erhöhen will, bricht Schiedsrichter das Spiel ab

In der Kreisliga B2 Westerwald/Sieg fanden an diesem Spieltag nur vier Partien statt. Die Begegnung zwischen dem HC Harbach und der SG Herdorf II wurde coronabedingt schon im Vorfeld abgesagt. Die SG Mittelhof und die SG Niederhausen spielten 55 Minuten, dann wurde die Partie aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes abgebrochen. Da Spitzenreiter SG Neitersen/Altenkirchen II sein Heimspiel gewann und die SG Honigsessen sich klar im Verfolgerduell gegen die SG Bruchertseifen durchsetzte, bleibt das Bild an der Tabellenspitze unverändert. Die SG Gebhardshainer Land II gewann ihr erstes Auswärtsspiel und machte damit Boden im Abstiegskampf gut.