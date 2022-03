B1: Tobias Wernsdorf trifft zum Ausgleich – Rennerod II führt lange

„Trotz oder vielleicht wegen der frühen Führung verschliefen wir die erste Hälfte komplett. In der zweiten Halbzeit waren wir die klar bessere Mannschaft, wobei wir leider eine mangelhafte Chancenverwertung an den Tag legten. So müssen wir uns mit einem Punkt zufrieden geben“, resümierte Heimtrainer Peter Walec das Geschehen. Die SG Basalt rangiert damit weiterhin auf dem siebten Platz – die Renneroder Reserve bleibt Letzter. Tore: 1:0 Philipp Göhler (15.), 1:1 Ivan Nevado Blas (25.) 1:2 Brian Peschke (35.), 2:2 Tobias Wernsdorf (70.).