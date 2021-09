Drei Kantersiege gab es am fünften Spieltag in der Kreisliga B 1 Westerwald/Sieg. Die SG Basalt Kirburg, die SG Müschenbach II und die SG Rennerod II erwischte es heftig, weil sich der TuS Bad Marienberg, die SG Atzelgift/Nister und der SSV Hattert in Torlaune präsentierten. Neuer Tabellenführer ist die SG Herschbach/Girkenroth/Salz.