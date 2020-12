Mudersbach/Brachbach

Auch wenn die Fußballer der SG Mudersbach/Brachbach nach einer tollen ersten Halbserie zurecht an der Tabellenspitze der Kreisliga A Siegen-Wittgenstein überwinterten, wäre es für sie noch ein weiter Weg gewesen bis zur Meisterschaft und dem damit verbundenen Aufstieg in die Bezirksliga. Diesem Weg stellte sich seit Mitte März bekanntermaßen die Corona-Pandemie in den Weg. Doch die Zeichen verdichten sich, dass sich die Krise nunmehr sogar als Abkürzung für die Mudersbacher auf die überkreisliche Bühne erweisen wird.