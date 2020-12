Steineroth

Die Fußball-Kreisliga A Westerwald/Sieg ohne Enis Caglayan? Es fällt schwer, sich das vorzustellen. Der Trainer der SG Gebhardshainer Land Steineroth ist inzwischen in seinem 13. Jahr in Folge im Kreisoberhaus für eine Mannschaft verantwortlich. „Von den Vereinen in der A-Klasse ist lediglich der SV Niederfischbach so lange ununterbrochen dabei“, macht er deutlich, wie viel sich in dieser Zeit getan hat. Die Fußball-Kreisliga A Westerwald/Sieg ohne Tore von Enis Caglayan? Auch das ist eine Geschichte, deren Ende noch lange nicht gekommen ist.