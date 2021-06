Auch die Westerwälder Kreise Wied und Sieg legen Mitte August nach gewohntem Modus los

Der Plan für die Rückkehr in den Spielbetrieb steht in den Westerwälder Fußballkreisen Wied und Sieg. Wie in den übergeordneten Klassen des Fußballverbandes, der Rheinlandliga und der Bezirksliga Ost, soll es auch in den Kreisligen vom 14./15. August an wieder um Punkte gehen. Das hat Ww/Wied-Kreissachbearbeiter Jens Bachmann den Vereinen genauso mitgeteilt wie die Tatsache, dass es – ebenfalls analog zu den beiden höheren Ligen – keine geteilten Spielklassen geben wird. „Wir werden in allen Ligen eine normale Runde spielen, kein Play-off“, so Bachmann, der auch Mitglied im Spielausschuss des Fußballverbandes ist.