Offiziell legen die Spielklassen unterhalb der Kreisliga A im Fußballkreis Westerwald/Sieg erst am kommenden Wochenende los, doch zuletzt standen bereits vereinzelt Nachholspiele auf dem Plan. So auch in der Kreisliga B2, wobei eine der drei angesetzten Begegnungen am vergangenen Wochenende dann kurzfristig doch nicht zustande kam – was wiederum die Frage aufwarf, ob der dafür verantwortlichen Mannschaft nun sogar der Ausschluss droht.