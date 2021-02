Fans des FC Schalke 04 haben es dieser Tage nicht leicht. Angesichts der mageren Bilanz von gerade mal neun Punkten aus 21 Spielen droht dem Kultklub aus dem Ruhrpott der Absturz in die Zweitklassigkeit. Verblasst sind die Erinnerungen an Zeiten, in denen die Königsblauen um die Deutsche Fußball-Meisterschaft mitspielten. Zeiten, die gar nicht mal so lange her sind, immerhin durften sich die Schalker vor nicht einmal drei Jahren noch Vizemeister nennen.