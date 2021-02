Als Schönstein trotz 118 Toren nur Dritter wurde – Statistisches aus 20 Jahren Kreisliga B2

Zweimal Stand der TuS Katzwinkel am Abgrund. Und das sogar in zwei aufeinanderfolgenden Spielzeiten, die für die Mannschaft sogar ziemlich ähnlich verlaufen waren. Sowohl im Mai 2008 als auch im Mai 2009 holte der TuS 23 Punkte. Beide Male reichte das, um dem Abstieg zu entgehen und für eine weitere Fußballsaison in der Kreisliga B2 Westerwald/Sieg planen zu können, in der der Verein gefühlt schon immer gespielt hat. Zumindest im Rahmen der vergangenen zwei Jahrzehnte, wie unsere Recherchen ergeben haben. Nachdem wir kürzlich bereits wir einen statistischen Rückblick auf das Ww/Sieg-Oberhaus geworfen hatten, sind nun die beiden „Unterhäuser“ dran – und zwar zunächst die Staffel, die den nordwestlichen Teil des Fußballkreises umfasst.