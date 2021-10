A-Klasse: Voltz freut sich über Start nach Maß – Lautzert zurück an der Spitze

In der Fußball Kreisliga A Westerwald/Sieg hat die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod die Tabellenspitze vom VfB Niederdreisbach zurückerobert. Beide Teams liegen mit Punkten an der Spitze. Gleich drei Verfolger lauern aber mit nur geringem Abstand dahinter. Am Tabellenende wartet die SG Gebhardshainer Land auch nach dem neunten Spieltag weiter auf den ersten Saisonsieg, da aber auch die unmittelbare Konkurrenz im Abstiegskampf nicht punktete, bleiben die Abstände an das rettende Ufer noch überschaubar.