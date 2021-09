„Jugend forscht“ – so in etwa könnte man die momentane Situation bei der SG 06 Betzdorf beschreiben. Vorbei sind die erfolgreichen Zeiten im höherklassigen Fußball. Dass der Abwärtstrend schon länger anhält, ist nicht von der Hand zu weisen, denn der führte bis in die vierte Spielklasse – allerdings von unten. In die Kreisliga A Westerwald/Sieg.