Am fünften Spieltag der Kreisliga A Westerwald/Sieg verpasste der VfB Niederdreisbach den Sprung vorbei an der spielfreien SG Lautzert an die Tabellenspitze. Schlusslicht bleibt die SG Gebhardshainer Land, die weiterhin sieglos bleibt, aber immerhin ihren zweiten Zähler holte.