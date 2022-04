Am offiziell 24. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Westerwald/Sieg werden alle sieben Partien am Sonntag, 15 Uhr, angepfiffen. Dabei muss das Schlusslicht beim weit enteilten Spitzenreiter ran, dessen ärgste Verfolger sich wiederum im direkten Duell gegenüberstehen.