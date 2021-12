Daaden

A-Klasse: Punkteteilung zum Jahresabschluss

Für den Jahresabschluss in der Fußball-Kreisliga A Ww/Sieg sorgten am Freitag die SG Daaden/Biersdorf (in Gelb) und die SG Gebhardshainer Land Steineroth (in Schwarz), die sich nach dem 2:2 (1:1) mit jeweils einem Punkt in die Winterpause verabschiedeten. Daaden startete furios und verpasste es, dem 1:0 durch Rinor Maxhuni weitere Treffer folgen zu lassen. „Nach 20 Minuten haben wir dann die Kontrolle verloren und durch Fehlpässe und Ballverluste den Gegner stark gemacht“, bemängelte Daadens Spielertrainer Maximilian Ramb.