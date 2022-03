In der Fußball-Kreisliga A Westerwald/Sieg schaut es erneut danach auch, als könnte der bevorstehende Spieltag nicht am selben Wochenende ausgetragen werden. Zumindest eine Absage droht. Zuschauen müssen so oder so die Sportfreunden Schönstein, denen der Spielplan diesmal keinen Gegner zugeteilt hat.