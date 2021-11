A-Klasse: Herdorf will die richtigen Abstände wieder finden – Sonntag Verfolgerduell gegen Betzdorf

Dass Kevin Groß die Analyse dafür ganz genau betreiben kann, warum die SG Herdorf in den vergangenen drei Partien so viele Gegentreffer kassierte, liegt auf der Hand: Groß ist der Schlussmann der Grün-Weißen und legt ob seiner Position auf dem Spielfeld einen besonderen Fokus auf das Defensivverhalten seiner Vorderleute. „Die Abstände stimmten zuletzt nicht mehr so, hinzu kam der eine oder andere individuelle Fehler“, hat er erkannt. „Das versuchen wir natürlich zu verbessern, aber solche Sachen passieren nun einmal.“