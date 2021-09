Dass es am Sonntag ab 15 Uhr auf dem Rasenplatz in Lautzert zum Spitzenspiel zwischen der SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod und der SG Herdorf kommen wird, hätten vor der Saison sicherlich viele so auf dem Zettel gehabt. Bereits zum Zeitpunkt des Abbruchs in der vergangenen Saison waren beide Mannschaften in der Spitzengruppe platziert.