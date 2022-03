In der Fußball-Kreisliga A Westerwald/Sieg kamen am Sonntag nur drei Partien zur Austragung. Tabellenführer SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod ist als einzige Mannschaft seit drei Wochen schon wieder im Meisterschafts-Modus. Und so wie in den beiden Wochen zuvor, verließ die SG auch diesmal den Platz als Sieger. Sie baute den Vorsprung an der Tabellenspitze weiter aus.