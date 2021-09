In der Kreisliga A Westerwald/Sieg konnten die fünf Spitzenmannschaften ihre Partien jeweils für sich entscheiden, sodass sich sowohl an den Platzierungen als auch an den Abständen an der Tabellenspitze nichts verändert hat. Am unteren Ende der Rangliste dagegen konnte keine Mannschaft entscheidenden Boden gutmachen, sodass auch dort alles beim alten blieb.