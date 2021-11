In der Kreisliga A Westerwald/Sieg verloren die Verfolger des Tabellenführers SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod entweder ihre Partien – wie die SG Herdorf und die DJK Friesenhagen – oder konnten wie die SG Betzdorf aufgrund des Wintereinbruchs nicht spielen. Der Vorsprung beträgt damit neun Punkte – und diesen kann Lautzert sogar am kommenden Wochenende noch ausbauen, während die meisten Verfolger sich bereits in die Winterpause verabschiedet haben.