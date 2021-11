A-Klasse: Friesenhagen lehnt Favoritenrolle noch ab – Sonntag kommt Weyerbusch

Mike Greb erinnert sich noch ganz genau an den 13. August des Jahres 2017. Die DJK Friesenhagen hatte am 1. Spieltag der Saison 2017/18 in der Fußball-Kreisliga C 3 den FK Etzbach auf heimischem Platz gerade mit 15:1 geschlagen, als die Spieler in der Kabine auf den Dreier anstießen. „Damals wurde mit der Bierflasche in der Hand gefrotzelt, dass wir irgendwann einmal in der Bezirksliga spielen werden“, erzählt der DJK-Trainer von den damaligen Fantasien. Kein halbes Jahrzehnt später ist dieses einstige Hirngespinst gar nicht mehr so weit entfernt.