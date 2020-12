Youngster Jannik Schmidt lässt bei BoReiBo mit drei Toren aufhorchen

Gutenacker

Der gerade der A-Jugend entwachsene Jannik Schmidt (links, im Duell mit Routinier Yannick Wenig) war beim 4:0 (3:0)-Testspielerfolg des Bezirksliga-Aufsteigers SG Bornich/Reitzenhain/ Bogel bei der neu gebildeten SG Gutenacker/Holzappel/Eppenrod der „Mann des Tages“ – gleich drei Treffer gingen auf das Konto des Youngsters (27., 38., 56.), das vierte Tor der Elf von Patrick Marner und Andreas Nickel steuerte Laurenz Beilstein zum 0:1 bei (13.). Vor rund 100 Zuschauern am Rasenteppich in Gutenacker überzeugten die klassenhöheren Gäste mit einer spielerisch guten Leistung. Marners Fazit: „Es war ein guter Test auf einem super Platz. Wir haben allerdings am Ende zu viele Hochkaräter liegen lassen. Besonders in dieser Hinsicht haben wir noch Luft nach oben.“ stn Foto: Andreas Hergenhahn