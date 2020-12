Rhein-Lahn

Zwei Teams mit Tuchfühlung zu den vordersten Plätze treffen sich am Sonntagmittag in der Kreisliga B: Die gastgebende FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen II und der TuS Heistenbach können sich jeweils mit einem Dreier oben festsetzen, der Verlierer droht ein wenig den Anschluss zu verlieren. Im Vorjahr gewannen beide Teams jeweils ihre Heimspiele. Das Spiel auf dem Hybridrasen in Osterspai beginnt um 12 Uhr.