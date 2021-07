Zwischen Bad Ems und Nassau beziehungsweise zwischen Holzhausen und Katzenelnbogen verläuft für die Rhein-Lahn-Fußballer in der anstehenden Saison eine unsichtbare rasengrüne Grenze. Die Vertreter der betroffenen Vereine haben nämlich bei einer Arbeitstagung in Holzhausen beschlossen, die Kreisliga A im Spieljahr 2021/2022 in zwei Staffeln aufzuteilen.