Rhein-Lahn/Diez

Schneller als gedacht könnte auch auf den Fußballplätzen des Rhein-Lahn-Kreises der Wiederanpfiff ertönen. Am Wochenende 8./9. August soll die letzte Viertelfinal-Begegnung des Kreispokals der Ligen A/B zwischen der SG Birlenbach/Schönborn/Balduinstein II und der SG Weyer/Nochern/Oelsberg/Lierschied nachgeholt werden. Eine Woche darauf würden die Halbfinals folgen und noch einmal eine Woche später die Endspiele. Am Sonntag, 30. August, könnte so der Rheinlandpokal starten.