Mit dem „allerallerletzten Aufgebot“, so Trainer Wolfgang Lauterbach, kehrte die SG Nievern/Arzbach II mit einer 1:3 (0:3)-Niederlage vom TuS Heistenbach zurück. Die Reserve, die während der Hinrunde den Topfavoriten TuS Singhofen so in Atem gehalten hatte, zollt in der zweiten Serie ihren personellen Problemen Tribut und ging in der Kreisliga B bereits zum fünften Mal in der Rückrunde leer aus.