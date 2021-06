Training wieder erlaubt: Heimische Kicker sind topmotiviert

Am 25. Oktober des vergangenen Jahres wurde hierzulande zum bis dato vorerst letzten Mal in den Bezirks- und Kreisligen gekickt. Mittlerweile sind mehr als sieben Monate ins Land gegangen. Corona hatte den gesamten Breitensport lahmgelegt, während in den dem Profibereich zugeordneten Ligen in diversen Sportarten gekickt sowie Handball, Basketball und Eishockey gespielt wurde. Nach jeder Ebbe kommt auch eine Flut sang einst in den 80-er Jahren die unlängst verstorbene italienische Künstlerin Milva in ihrem Hit „Hurra wir leben noch.“ Wie recht sie doch hatte. Seit vergangenem Mittwoch jubilieren auch Fußballer wieder: „Hurra wir dürfen wieder kicken.“ Die RLZ hat bei heimischen Vereinen nachgehört, wie sie nach all den Einschränkungen mit der plötzlich neu gewonnenen Freiheit in ihrer Freizeit umgehen...