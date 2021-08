Am 11. Juni berichteten wir in unserer Zeitung das erste Mal von einer kleinen Revolution, die sich für die kommende Saison in den benachbarten Niederlanden anbahnt. Dort veröffentlichte der dortige Fußball-Dachverband, also das Pendant vom hiesigen Deutschen-Fußball-Bund (DFB), KNVB den Plan, dass Frauen ab der nächsten Spielzeit gemeinsam mit Männern in allen Amateurligen kicken könnten.