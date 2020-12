Berndroth

In einer packenden Partie zweier Spitzenmannschaften untermauerte Topfavorit TuS Singhofen zum Auftakt der Runde mit einem 4:3 (2:2)-Erfolg beim FC Linde Berndroth seine Ambitionen. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Wir haben es Adrian Kilp nicht in den Griff bekommen. Es ist schon super, wie er den Ball abschirmt“, zollte Linde-Trainer Jens Laux dem bulligen Ex-Kauber Respekt, lobte aber auch seine eigene Mannschaft. „Wir haben in der Schlussphase mit Jens Maxeiner und Sascha Wöll alles nach vorne geworfen. Das 4:4 lag mehrfach in der Luft, ist uns aber leider nicht gelungen“, bilanzierte Laux.