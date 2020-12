Staffelleiter verzeichnen bei Meldungen leichten Rückgang: 51 Teams wollen den Spielbetrieb aufnehmen

Rhein-Lahn

Die Meldefrist ist abgelaufen, so langsam kristallisiert sich die Besetzung der Fußball-Ligen auf Kreisebene heraus. Mit insgesamt 51 Mannschaften – das sind zwei weniger als im Vorjahr – können die beiden Staffelleiter Dirk Huster und Horst Rohde planen. Große Überraschungen blieben bei den Meldungen aus. Die oberste Kreisklasse umfasst nach dem erstmaligen Aufstieg der SG Bornich/Reitzenhain/Bogel in die Bezirksliga und dem freiwilligen Rückzug der SG Nievern/Arzbach und des TuS Gückingen von der überkreislichen Bühne nunmehr wie erwartet 17 Mannschaften: VfL Altendiez, VfL Bad Ems, SG Birlenbach/Schönborn/Balduinstein, SV Braubach, SG Dahlheim/Prath, SV Diez-Freiendiez, TuS Gückingen, SG 2020 Gutenacker/Holzappel/Eppenrod, TuS Hahnstätten, TuS Holzhausen, TuS Katzenelnbogen-Klingelbach, TuS Nassau, SG Nastätten/Miehlen, TuS Niederneisen, SG Nievern/ Arzbach, SG Nochern/Lierschied/ Oelsberg/Weyer und FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen. „Ob und wie die Kreisliga A aufgeteilt wird wollen wir Ende des Monats mit Vertretern der Vereine bei einer Arbeitstagung besprechen“, so Kreisvorsitzender Oliver Stephan auf Anfrage dieser Zeitung.