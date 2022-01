Oelsberg

SG Oelsberg: Tobias Burat löst Christian Meinecke als Trainer ab

Obwohl Christian Meinecke beim Fußball-A-Ligisten SG Oelsberg/Weyer/Nochern/ Lier-schied als Nachfolger Meik Beyersdorfs immerhin vier Zähler geholt hatte, trennten sich die Wege nach der 1:3-Niederlage beim TuS Holzhausen wieder – im berühmten beiderseitigen Einvernehmen. Nach Auskunft von Thomas Keller (SV Oelsberg) kümmert sich nun bis zum Ende der Saison Tobias Burat, der bis dato die Reserve der Kombinierten in die Aufstiegsrunde zur C-Klasse geführt hatte, um die abstiegsbedrohte Mannschaft, die zuletzt von der C- in die A-Klasse durchmarschiert war. „Es hat einfach nicht gepasst“, so Meinecke auf Anfrage dieser Zeitung, was Keller mit gleichen Worten bestätigte.