SG Birlenbach setzt positive Zeichen und verlängert mit Trainern Maurer und Groß sowie den Betreuern Engelmann, Scholz und Opel

Archivierter Artikel vom 23.03.2020, 08:45 Uhr

Will heißen: Alexander Maurer leitet die erste Garnitur an, die in der Kreisliga A als Tabellenfünfter noch die Tabellenspitze im Visier hat. Alexander Groß wird unterdessen weiter die zweite Welle der SG betreuen, die sich als Spitzenreiter der C-Klasse anschickt die Rückkehr in die Kreisliga B perfekt zu machen. Unterstützt werden die Übungsleiter der SG vom Betreuerteam Tristan Engelmann, Fabian Scholz und Martin Opel, die ebenfalls an Bord bleiben. stn